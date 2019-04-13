Brexit, "мигранты" и "солсберецкая" парочка

И, как бы в будущем ни сложилась судьба Соединенного Королевства, для зоркого европейского глаза оно уже никогда не будет прежним.

Если история с Brexit дала новую оптику для взгляда на Британию с континента, то на самих Островах о смене этой оптики не в меньшей степени "позаботилось" прошлогоднее отравление в Солсбери.

"Вдруг" оказалось, что в страну, где с таким щепетильным недоверием относятся к свободе передвижений внутри ЕС, а работников-европейцев хотя вовсю и применяют, но именуют не иначе как "мигрантами", - может откуда угодно явиться кто угодно, и утворить что угодно. Заодно выяснилось, что в эту же богоспасаемую страну десятилетиями плыли бешеные количества грязных денег, и никого их происхождение, представьте себе, не заботило. Неужели?

Но главное что проявилось в ходе этих двух, вроде бы, не взаимосвязанных, но хронологически наложившихся историй, состоит вот в чем. Двойной стандарт, который так много лет отлично себя чувствовал в британской политической и общественной жизни, разросся до таких размеров, что начал пожирать самое себя. И хладнокровие пополам с цинизмом, которыми британцы привыкли, глядя на все это, пользоваться как спасительным лекарством, перестали помогать. Что, в общем, и неудивительно: рассчитано-то лекарство на противодействие абсурдным ситуациям, в которые попадаешь от случаю к случаю. Когда же абсурд становится нормой дня, и в таком режиме проходят месяцы и годы, - бессильно любое противоядие.

Но последнее - как, собственно, и сам Brexit - проблема британцев и Британии. Уж точно не Европы, и не наша с вами. У нас, восточноевропейцев, с Островами проблема другая. Состоит она в том, что многие из нас продолжают относиться к Соединенному Королевству с тем традиционным почтитением, которого Британия в ее нынешнем, довольно жалком виде, едва ли заслуживает.

Нравится это, или нет, но референдум о выходе из ЕС стал ошеломительным "днем уценки", которую Соединенное Королевство само себе назначило.

Десятками лет британское общество медленно деградировало - к большому неудовольствию мыслящего его меньшинства, - но публичного "сэйла" имело благоразумие не объявлять. Как вдруг, откуда ни возьмись, явились бравые парни из UKIP, и в одночасье расставили все точки над i. Хотите знать, что думает наша улица о вашей Европе? - нате, получите!

И те, кто считает, что в самом униженном положении оказались живущие на Островах граждане ЕС, определенно ошибаются. Самую увесистую оплеуху получили образованные, европейски мыслящие британцы.