Краткосрочную аренду квартир приравняют к гостиничному бизнесу

Квартиры на сутки или на неделю становятся все большими конкурентами гостиниц. Передача отмечает, что только в Риге таких квартир 980.

Число доступных квартир меняется в зависимости от сезона, однако тенденция такова, что это число растет. До этого данный способ заработка был оставлен на самотек - не были указаны конкретные правила, предусматривающие ответственность и обязанности владельцев квартир. Кроме того, непонятно, все ли платят налоги и соблюдают ряд других требований, которые относятся, к примеру, к гостиницам.

По этой причине правительство начинает вводить поправки к "туристическому закону", в частности, что туристы ночуют не только и единственно в гостиницах.

"С этими поправками к закону мы яснее укажем, что и квартира в многоквартирном доме может быть жильем для туристов", - указал представитель Министерства экономики Гатис Силов.

На фоне доступных гостиничных номеров число квартир в краткосрочную аренду значительно меньше, однако гостиницы все равно ощущают конкуренцию.

"Это очень хороший шаг, что мы законом установим - есть такой продукт, есть такая услуга в сфере. По статистике, нагрузка квартир близка к показателям нагрузки гостиниц. таким образом, мы их точно ощущаем как сильного игрока на рынке. Они появятся в официальной статистике и начнем ощущать денежный поток, который есть в этой сфере", - сказал президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Пиннис.

Еще несколько лет назад бизнес краткосрочной аренды квартир попал в поле зрения Службы госдоходов (СГД). СГД признает, что проблемы с нерегистрированной хозяйственной деятельностью в этой сфере по-прежнему существуют, и надеется, что изменения в законах помогут их решить, сообщает Panorāma.

"Если мы в прошлом году идентифицировали более 3820 лиц, которые сдавали жилье туристам, то соответственно не зарегистрировались 398 лиц. И с этими лицами мы и работаем", - указала передаче заместитель налогового управления СГД Илзе Боранце.