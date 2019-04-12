Российский телеканал отправил съемочную группу в Эстонию делать сюжет о любви местных к Гитлеру

Пограничники не пустили съемочную группу в Эстонию и запланированные интервью сделал местный документалист Олег Беседин, который сотрудничает с российским каналом, пишет Rus.Postimees со ссылкой на ежегодник КаПо.

КаПо отмечает, что деятельность 5-го петербургского канала - хрестоматийный пример воздействия Кремля в отношении Эстонии, для которого используются происходящие здесь события и связанные с Эстонией высказывания в СМИ.

Инцидент начался с опубликованного 4 июня интервью Тоомаса Хендрика Ильвеса украинскому изданию "Европейская правда", в котором он сказал, что нападение на Эстонию – страну НАТО – без ответа не останется.

На 5-ом канале об этом появились "новостные сюжеты" 4 и 5 июня. В то же время съемочная группа телеканала готовилась для поездки в Эстонию и искала местных представителей.

Также хотели осветить появление переведенного на эстонский язык комикса "Гитлер-хипстер".

Журналистов Наталью Кирилову и Игоря Цыгарева остановили в аэропорту, их документы не соответствовали, поэтому им был выдан запрет на въезд. Планировавшийся сюжет все же вышел на канале 9 июня вечером, поскольку запланированные интервью сделал Олег Беседин.

У прибывших в Эстонию работников петербургского 5-го канала был с собой в том числе рабочий план-сценарий. Согласно плану, следовало сообщить, что у Ильвеса есть русские корни – мать и бабушка, сослаться на возможное сотрудничество его отца с оккупационными немецкими властями в Эстонии и упрекнуть его за уравнивание коммунизма и фашизма. По плану съемочная группа должна была найти в Эстонии людей, которые были бы готовы прокомментировать данную тему в нужном ключе.

Также работники телеканала должны были сделать «новостной сюжет» о комиксе "Гитлер-хипстер" и задаться вопросом, почему эстонцам так сильно нравится Гитлер и нет ли у них других "героев".