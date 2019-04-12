Пт, 12.04.2019

Нападение на церковь в Варшаве: один человек убит, еще один - ранен

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Скорая помощь в Варшаве, столице Польши

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вечером в четверг, 11 ноября, в одной из католических церквей Варшавы мужчина напал на присутствующих. В результате нападения один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает польский портал Interia.

Нападение произошло в доме священников, расположенном на территории прихода святого Августина в районе Муранов.

Мужчина напал на отца одного из священников и тяжело ранил его. Пострадавшего госпитализировали, однако в больнице он скончался. 

Кроме того, ранения получил священник, пытавшийся защитить пострадавшего.

Полиция задержала нападавшего, который в ходе задержания внезапно потерял сознание. Его отвезли в больницу, он находится под стражей.

Информации о причинах нападение пока что нет.

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