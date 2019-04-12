Нападение на церковь в Варшаве: один человек убит, еще один - ранен

Вечером в четверг, 11 ноября, в одной из католических церквей Варшавы мужчина напал на присутствующих. В результате нападения один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает польский портал Interia.
Нападение произошло в доме священников, расположенном на территории прихода святого Августина в районе Муранов.
Мужчина напал на отца одного из священников и тяжело ранил его. Пострадавшего госпитализировали, однако в больнице он скончался.
Кроме того, ранения получил священник, пытавшийся защитить пострадавшего.
Полиция задержала нападавшего, который в ходе задержания внезапно потерял сознание. Его отвезли в больницу, он находится под стражей.
Информации о причинах нападение пока что нет.