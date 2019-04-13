Ломаченко отправил Кроллу в нокаут и защитил титул

В Лос-Анджелесе состоялся бой в лёгкой весовой категории (до 61,2 кг) между Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой. Украинец одержал уверенную победу нокаутом в четвёртом раунде и защитил чемпионские пояса WBA и WBO.
Ломаченко сразу захватил инициативу и провёл две опасные комбинации уже в первом раунде. Во втором украинец не сбавлял напор и нанёс сопернику несколько ударов по лицу и корпусу.
В третьем раунде Кролла был отправлен в нокдаун, а в четвёртом, после серии ударов, Кролла ушёл в нокаут.
Watch closely and you can see Lomachenko send Crolla to another dimension pic.twitter.com/HwqZrkfA1l— Dylan (@Dylangonzalez21) April 13, 2019
31-летний Ломаченко не горел желанием проводить бой с Кроллой, но британец стал обязательным претендентом на титул.
Галерея: Василий Ломаченко - Энтони Кролла
Ранее планировалось, что украинец проведёт бой с ганским боксёром Ричардом Комми, который является чемпионом мира по версии IBF, но спортсмен получил травму.
На счету Ломаченко теперь 13 побед (10 нокаутом) и одно поражение от мексиканца Орландо Салидо.
32-летний Кролла за время своей карьеры одержал 34 победы (13 нокаутом), потерпел 7 поражений и две ничьи.
Lomachenko showed why he’s the best in the world tonight with this KO. #LomaCrolla pic.twitter.com/vEYw71fc55— Harrison Klopp (@HarrisonKlopp) April 13, 2019