Ломаченко отправил Кроллу в нокаут и защитил титул

Ломаченко сразу захватил инициативу и провёл две опасные комбинации уже в первом раунде. Во втором украинец не сбавлял напор и нанёс сопернику несколько ударов по лицу и корпусу.

В третьем раунде Кролла был отправлен в нокдаун, а в четвёртом, после серии ударов, Кролла ушёл в нокаут.

Watch closely and you can see Lomachenko send Crolla to another dimension pic.twitter.com/HwqZrkfA1l — Dylan (@Dylangonzalez21) April 13, 2019

31-летний Ломаченко не горел желанием проводить бой с Кроллой, но британец стал обязательным претендентом на титул.

Галерея: Василий Ломаченко - Энтони Кролла

Ранее планировалось, что украинец проведёт бой с ганским боксёром Ричардом Комми, который является чемпионом мира по версии IBF, но спортсмен получил травму.

На счету Ломаченко теперь 13 побед (10 нокаутом) и одно поражение от мексиканца Орландо Салидо.

32-летний Кролла за время своей карьеры одержал 34 победы (13 нокаутом), потерпел 7 поражений и две ничьи.