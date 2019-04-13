В прошлом году зарплата Раймонда Вейониса увеличились

Больше всего безналичных денежных накоплений у Вейониса в прошлом году было в Citadele bankа - 147 026 евро. В SEB banka президент накопил 26 721 евро и 1041 доллар США, в SEB atklаtais pensiju fonds - 2589 евро, в SEB Dzivibas apdrosinasana - 1901 евро.