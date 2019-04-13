За год зарплата Раймонда Вейониса существенно выросла

В прошлом году зарплата президента Латвии Раймонда Вейониса выросла на 6454 евро, накопления увеличились на 5000 евро, свидетельствует его декларация о доходах государственного должностного лица за 2018 год.
В 2017 году зарплата президента составила 55 211 евро, в 2018 году - 61 665 евро. С 13 389 евро до 14 870 увеличилась также выплаченная главе государства компенсация.
В 2018 году Citadele banka выплатило Вейонису в виде процентов по вкладам почти 60 евро.
Больше всего безналичных денежных накоплений у Вейониса в прошлом году было в Citadele bankа - 147 026 евро. В SEB banka президент накопил 26 721 евро и 1041 доллар США, в SEB atklаtais pensiju fonds - 2589 евро, в SEB Dzivibas apdrosinasana - 1901 евро.
Долговые обязательства и выданные займы суммой свыше 20 минимальных месячных зарплат, принадлежащую ему недвижимость и транспортные средства Вейонис не задекларировал.