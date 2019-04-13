Названы проекты Латвии, в которые вложено 75% выделенного из фондов ЕС

В период планирования фондов ЕС 2014-2020 гг. до 1 марта 2019 года заключены договоры об инвестиционных проектах фондов ЕС на 3,3 млрд евро, что составляет 75% общей выделенной суммы в размере 4,4 млрд евро. Инвестиционным проектам выплачено уже 1,3 млрд евро.

В январе 2019 года проектам было выплачено 63 млн евро, в феврале - 64 млн евро. Инвестиции сделаны в основном в проекты в сфере информационных технологий, инфраструктуры водного хозяйства и образования.

Чтобы максимально эффективно использовать возможности выделенного ЕС финансирования до окончания периода планирования в 2023 году, особенно важно принять в этом году решения о дальнейшей реализации крупных проектов, в который выявлены повышенные риски для их введения. Это проект "Развитие рижской трамвайной инфраструктуры" муниципального Rīgas satiksme, проект "Электрификация латвийской железнодорожной сети" Latvijas dzelzceļš и проект второй очереди строительства корпуса "А" Клинической университетской больницы Паула Страдиньша, отмечает Минфин.