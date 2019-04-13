Долголетний председатель Крестьянского союза и СЗК Аугуст Бригманис потерял должность

На должность председателя КСЛ на съезде были выдвинуты три кандидатуры: Бригманиса, Арманда Краузе и Ринголда Арнитиса. В первом туре Бригманис набрал меньше всего голосов и выбыл из дальнейшей борьбы за пост председателя партии. За Бригманиса проголосовали 36, за Краузе и Арнитиса - по 100 делегатов.

Во втором туре за Краузе проголосовали 152 делегата, за Арнитиса - 94.

Осенью 2018 года Бригманис, долгие годы возглавлявший парламентскую фракцию СЗК, не был избран в 13-й Сейм. Краузе в Сейм прошел, а Арнитис набрал еще меньше голосов избирателей, чем Бригманис и тоже остался "за чертой".