Юлии Началовой перед смертью отправила родным голосовые сообщения

"Передавать прессе содержание этих посланий, отправленных при помощи сервиса WhatsApp семья пока не планирует, тем более сейчас, до истечения 40 дней, пока душа Юли ходит по земле. А если и будем это делать, то позже, в рамках какого-нибудь художественного фильма о Юле", - издание приводит слова менеджера исполнительницы Анны Исаевой.