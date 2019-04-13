Известный комик пошутил про инсульт и умер

"Если я шокировал, всегда была причина для того, что я делал, даже если это занимало время. Я выстроил противоречивую репутацию, чтобы быть отличным конкурентом... Я иногда переступал черту, если не во время шоу, то после него. На самом деле, мне многое сходило с рук. Это была хорошая работа, я был забавным...", - отмечал Ян.