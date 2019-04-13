Известный комик пошутил про инсульт и умер

Британский стендап-комик Ян Когнито (Ian Cognito) умер прямо во время выступления. У артиста случился сердечный приступ после того, как он рассказал шутку про инсульт. Об этом пишет издание BBC.
Согласно словам очевидцев, во время шоу 60-летний Когнито "сидел на стуле и откинулся на пять минут".
Сначала зрители решили, что это шутка, и продолжали смеяться, не подозревая, что юморист уже умер.
Другие зрители отметили, что во время своего выступления комик рассказывал шутки про инсульт.
"Всего за десять минут до того, как артист сел на стул, он пошутил насчет инсульта", - передает слова очевидцев издание.
В своей автобиографии он писал, что сожалеет о некоторых своих острых шутках.
"Если я шокировал, всегда была причина для того, что я делал, даже если это занимало время. Я выстроил противоречивую репутацию, чтобы быть отличным конкурентом... Я иногда переступал черту, если не во время шоу, то после него. На самом деле, мне многое сходило с рук. Это была хорошая работа, я был забавным...", - отмечал Ян.
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Ian Cognito: Stand-up comedian dies on-stage in Bicester https://t.co/ReM7nVfDWD— BBC News (UK) (@BBCNews) April 12, 2019