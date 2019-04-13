Момент счастья! Как выглядели молодые королевские мамочки сразу после родов
Пока весь мир находится в ожидании появления на свет первенца герцога и герцогини Сассекских, предлагаем вам взглянуть на других представительниц королевской семьи на выходе из роддома с новорожденными на руках. Смотрите, как они выглядели и во что были одеты в эти счастливые моменты своей жизни!
Принцесса Диана и принц Чарльз со своим первенцем - принцем Уильямом (22 июня 1982 года)
Принцесса Диана и принц Чарльз со вторым сыном - принцем Гарри (16 сентября 1984 года)
Герцог и герцогиня Кембриджские со своим первенцем - принцем Джорджем (23 июля 2013 года)
Кейт Миддлтон и принц Уильям с новорожденной принцессой Шарлоттой (2 мая 2015 года)
Герцог и герцогиня Кембриджские со вторым сыном - принцем Луи (19 апреля 2018 года)