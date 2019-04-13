Момент счастья! Как выглядели молодые королевские мамочки сразу после родов

Пока весь мир находится в ожидании появления на свет первенца герцога и герцогини Сассекских, предлагаем вам взглянуть на других представительниц королевской семьи на выходе из роддома с новорожденными на руках. Смотрите, как они выглядели и во что были одеты в эти счастливые моменты своей жизни!