В Нидерландах врач оказался тайным отцом 49 детей

Владелец клиники Ян Карбаат скончался в 2017 году. После кончины врача несколько десятков людей заявили, что подозревают Карбаата в использовании собственной спермы в оплодотворении пациенток. В феврале суд Голандии разрешил собрать материалы с ДНК мужчины. Сразу 49 человек захотели сверить результаты экспертизы.

"По крайней мере 49 детей являются прямыми потомками покойного Карбаата", — говорится в заявлении организации, которая представляет интересы пациентов клиники.

Клиника, в которой произошел инцидент, была закрыта в 2009 году. При жизни Ян Карбаат не скрывал, что там стал отцом около 60 детей.

Скандал стал известен широкой общественности после того, как пациенты клиники обратились в суд. Все истцы отмечали, что родившиеся дети похожи на Карбаата.

Согласно данным следствия, врач несколько десятилетий экономил на биоматериале, пользуясь законом об анонимности доноров.