Пикантным фото Лобода намекнула на новый клип

На этот раз звезда опубликовала кокетливую черно-белую фотографию.

Шею певицы украшает множество золотых цепочек, в том числе и с крестиком. Светлана также кокетливо демонстрирует серьги в виде полукруга.

Стоит отметить, что даже на таком снимке заметен яркий макияж исполнительницы.

"Готова к новому клипу. На какую песню?", - спросила своих фолловеров Лобода.

Большинство поклонников предположили, что это может быть видео на песню "Пуля-дура".

Напомним, последний клип на композицию Instadrama Светала Лобода представила 13 февраля 2019 года на своей странице в YouTube. На данный момент ролик посмотрело свыше 7,5 миллионов человек.