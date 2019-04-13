Сб, 13.04.2019

Пикантным фото Лобода намекнула на новый клип
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Светлана Лобода

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial

Популярная исполнительница Светлана Лобода в очередной раз порадовала своих подписчиков эротичным снимком на Instagram-странице. 

На этот раз звезда опубликовала кокетливую черно-белую фотографию.

Шею певицы украшает множество золотых цепочек, в том числе и с крестиком. Светлана также кокетливо демонстрирует серьги в виде полукруга. 

Стоит отметить, что даже на таком снимке заметен яркий макияж исполнительницы.

"Готова к новому клипу. На какую песню?", - спросила своих фолловеров Лобода. 

Большинство поклонников предположили, что это может быть видео на песню "Пуля-дура". 

Напомним, последний клип на композицию Instadrama Светала Лобода представила 13 февраля 2019 года на своей странице в YouTube. На данный момент ролик посмотрело свыше 7,5 миллионов человек. 

Ранее солист группы Rammstein прокомментировал связь со Светланой Лободой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готова к новому клипу 😬🔫 на какую песню?)

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