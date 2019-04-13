Пикантным фото Лобода намекнула на новый клип
Популярная исполнительница Светлана Лобода в очередной раз порадовала своих подписчиков эротичным снимком на Instagram-странице.
На этот раз звезда опубликовала кокетливую черно-белую фотографию.
Шею певицы украшает множество золотых цепочек, в том числе и с крестиком. Светлана также кокетливо демонстрирует серьги в виде полукруга.
Стоит отметить, что даже на таком снимке заметен яркий макияж исполнительницы.
"Готова к новому клипу. На какую песню?", - спросила своих фолловеров Лобода.
Большинство поклонников предположили, что это может быть видео на песню "Пуля-дура".
Напомним, последний клип на композицию Instadrama Светала Лобода представила 13 февраля 2019 года на своей странице в YouTube. На данный момент ролик посмотрело свыше 7,5 миллионов человек.
Ранее солист группы Rammstein прокомментировал связь со Светланой Лободой.