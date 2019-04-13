Беременная жена Венсана Касселя снялась полностью обнаженной

Через четыре месяца после свадьбы Венсана Касселя и Тины Кунаки в СМИ появилась информация о том, что они ждут ребенка. Позже пара сама сообщила об этом в социальных сетях, поделившись как видео, так и фотографиями с отдыха в Бразилии.

На протяжении всей беременности Тина не переставала радовать подписчиков откровенными фотографиями, которые порой вызывали неоднозначную реакцию в Сети.

Сама модель не обращала внимания на критику. Более того, во время ожидания первенца она стала лицом бренда нижнего белья Etam, а это ли не лучший ответ недоброжелателям?

Недавно же девушка снялась полностью обнаженной для обложки французского журнала Photo. Что удивительно, откровенное донельзя фото беременной модели в отличие от предыдущих - казалось бы, менее пикантных - пришлось по душе абсолютному большинству Интернет-пользователей.

"Просто богиня!", "Как же повезло Венсану Касселю", "Тина, ты неземная красавица", - принялись осыпать комплиментами будущую маму ее поклонники.