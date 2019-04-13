Хет-трик Григоренко принёс ЦСКА победу над "Авангардом"
В субботу, 13 апреля, состоялся первый матч серии финала Кубка Гагарина, в котором московский ЦСКА одержал победу над омским "Авангардом" со счётом 5:2.
Московские "армейцы" открыли счёт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Андрей Светлаков. Шесть минут спустя Алексей Марченко укрепил преимущество ЦСКА.
Во втором периоде Михаил Григоренко забросил третью шайбу в ворота "Авангарда", но вскоре Сергей Шумаков сократил отставание до двух голов.
В заключительном периоде Григоренко оформил дубль, но омичи снова сократили отставание до двух шайб после точного броска Виктора Стольберга. Точку в матче поставил всё тот же Григоренко, который забил в пустые ворота и оформил хет-трик.
Таким образом, московский ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 1:0. Следующий матч также пройдёт в Москве и состоится 15 апреля.