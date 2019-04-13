Хет-трик Григоренко принёс ЦСКА победу над "Авангардом"

Московские "армейцы" открыли счёт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Андрей Светлаков. Шесть минут спустя Алексей Марченко укрепил преимущество ЦСКА.

Во втором периоде Михаил Григоренко забросил третью шайбу в ворота "Авангарда", но вскоре Сергей Шумаков сократил отставание до двух голов.

В заключительном периоде Григоренко оформил дубль, но омичи снова сократили отставание до двух шайб после точного броска Виктора Стольберга. Точку в матче поставил всё тот же Григоренко, который забил в пустые ворота и оформил хет-трик.