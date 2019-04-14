Католический мир отмечает Вербное воскресенье: что надо знать об этом дне, и как его провести
Вербное, или Пальмовое, воскресенье - великий церковный праздник со многовековой историей. Его дата непостоянна, и в этом году католический мир отмечает этот день сегодня, 14 апреля, а православные отпразднуют его через неделю - 21-го числа.
История праздника
История светлого праздника берет начало с земной жизни Христа. В Вербное воскресенье Сын Божий вошел в Иерусалим верхом на осле.
Этим жестом он показал людям, что пришел с миром и намерен нести только свет и добро. Если бы Христос въехал верхом на лошади, это бы означало, что он пришел с войной.
На тот момент о Мессии известно было уже многим, ведь слава о нем разлеталась по всем уголкам земли. Люди знали, что Христос способен творить настоящие чудеса - исцелять больных, воскрешать мертвых, избавлять от чумы, возвращать слепым зрение.
Жители Иерусалима ждали прихода Спасителя, ведь это предвещало, что в городе воцарятся мир и счастье.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: В мире отмечают Вербное, или Пальмовое, воскресенье
Выражая свою любовь и восхищение, люди выстилали дорогу перед Христом пальмовыми ветвями, а таких почестей в то время удостаивались лишь цари и самые знатные персоны. Жители города радостно приветствовали Христа, полагая, что теперь именно он станет их правителем.
У нас, как и во многих других странах мира, сложно найти пальмовые ветви, поэтому их заменили веточками вербы.
В России до правления Петра I, по церковным традициям, в Вербное воскресенье патриарх въезжал в город верхом на осле, а народ славил его, кидая ветки вербы и листья папоротника.
Император отменил этот обычай, сочтя его веселой забавой, непозволительной для праздника, который приходится на время Великого поста.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Вербное воскресенье
Традиции и запреты великого дня
Вербное воскресенье, или Пальмовое, или вход Христа в Иерусалим, испокон веков празднуется перед заключительной неделей Великого поста. Определить этот день очень легко - для этого достаточно знать дату Христова Воскресения.
В 2019 году католическая Пасха выпадает на 21 апреля, а вход Господень в Иерусалим отмечается верующими на 7 дней раньше, а значит - 14 апреля.
В этот светлый день церковнослужители призывают всех отложить мирские дела и посвятить время молитвам. С этим не должно возникнуть проблем, ведь праздник приходится на воскресный день. Важно не нарушить традиции праздничного дня, чтобы стать ближе к Господу.
Церковью выделяются следующие запреты:
- запрещено браниться, насмехаться и причинять зло другим;
- запрещено заниматься бытовыми делами, отвлекающими от молитв и духовных занятий;
- запрещено веселиться, распивать алкоголь и отступать от постного меню;
- запрещено смотреть развлекательные передачи.
Все остальное, если это не перечит церковным законам, делать не воспрещается.
Традиционно утром в Вербное воскресенье верующие собираются в храмах на праздничную литургию, чтобы вознести молитвы Господу и всем святым, освятить ветви вербы и поставить свечи за здоровье и счастье в жизни.
Священнослужители напоминают, что верба, принесенная в церковь, не должна быть сорвана рядом с кладбищем.
Ветки освященной вербы держат в доме год. Они служат оберегом от злых людей, болезней и жизненных проблем. В основном их хранят за иконами.
В весенний праздник допускается праздничный ужин в кругу близких. Разрешено внести в постный рацион рыбу нежирных сортов.
Священнослужители призывают встретить Вербное воскресенье правильно, исполняя все предписанные правила и соблюдая традиции. В этот святой и добрый праздник следует отказаться от дурных мыслей и поступков, конфликтов и споров. Проведите этот день в спокойствии и гармонии!