Католический мир отмечает Вербное воскресенье: что надо знать об этом дне, и как его провести

История праздника

История светлого праздника берет начало с земной жизни Христа. В Вербное воскресенье Сын Божий вошел в Иерусалим верхом на осле.

Этим жестом он показал людям, что пришел с миром и намерен нести только свет и добро. Если бы Христос въехал верхом на лошади, это бы означало, что он пришел с войной.

На тот момент о Мессии известно было уже многим, ведь слава о нем разлеталась по всем уголкам земли. Люди знали, что Христос способен творить настоящие чудеса - исцелять больных, воскрешать мертвых, избавлять от чумы, возвращать слепым зрение.

Жители Иерусалима ждали прихода Спасителя, ведь это предвещало, что в городе воцарятся мир и счастье.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: В мире отмечают Вербное, или Пальмовое, воскресенье

Выражая свою любовь и восхищение, люди выстилали дорогу перед Христом пальмовыми ветвями, а таких почестей в то время удостаивались лишь цари и самые знатные персоны. Жители города радостно приветствовали Христа, полагая, что теперь именно он станет их правителем.

У нас, как и во многих других странах мира, сложно найти пальмовые ветви, поэтому их заменили веточками вербы.

В России до правления Петра I, по церковным традициям, в Вербное воскресенье патриарх въезжал в город верхом на осле, а народ славил его, кидая ветки вербы и листья папоротника.

Император отменил этот обычай, сочтя его веселой забавой, непозволительной для праздника, который приходится на время Великого поста.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Вербное воскресенье

Традиции и запреты великого дня

Вербное воскресенье, или Пальмовое, или вход Христа в Иерусалим, испокон веков празднуется перед заключительной неделей Великого поста. Определить этот день очень легко - для этого достаточно знать дату Христова Воскресения.

В 2019 году католическая Пасха выпадает на 21 апреля, а вход Господень в Иерусалим отмечается верующими на 7 дней раньше, а значит - 14 апреля.

В этот светлый день церковнослужители призывают всех отложить мирские дела и посвятить время молитвам. С этим не должно возникнуть проблем, ведь праздник приходится на воскресный день. Важно не нарушить традиции праздничного дня, чтобы стать ближе к Господу.

Церковью выделяются следующие запреты: запрещено браниться, насмехаться и причинять зло другим;

запрещено заниматься бытовыми делами, отвлекающими от молитв и духовных занятий;

запрещено веселиться, распивать алкоголь и отступать от постного меню;

запрещено смотреть развлекательные передачи. Все остальное, если это не перечит церковным законам, делать не воспрещается.

Традиционно утром в Вербное воскресенье верующие собираются в храмах на праздничную литургию, чтобы вознести молитвы Господу и всем святым, освятить ветви вербы и поставить свечи за здоровье и счастье в жизни.

Священнослужители напоминают, что верба, принесенная в церковь, не должна быть сорвана рядом с кладбищем.

Ветки освященной вербы держат в доме год. Они служат оберегом от злых людей, болезней и жизненных проблем. В основном их хранят за иконами.

В весенний праздник допускается праздничный ужин в кругу близких. Разрешено внести в постный рацион рыбу нежирных сортов.