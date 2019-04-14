Кто это?! Сильно похудевшую звезду Comedy Woman с трудом узнали поклонники
Российская комедийная актриса Марина Федункив, особенно известная по роли мамы Коляна в сериале "Реальные пацаны" и участию в шоу Comedy Woman, всем знакома в том числе и как обладательница колоритной внешности и, что называется, "дама в теле". Однако в последнне время звезда стремительно теряет вес.
Многочисленные поклонники 45-летней актрисы любят ее за то, что в отличие от многих звезд она не стесняется быть не идеальной.
С присущим ей чувством юмора Марина Федункив частенько обыгрывает в своем микроблоге ситуации, связанные с ее возрастом и лишним весом.
Порой кажется, что звезда Comedy Woman недооценивает свои внешние данные - на наш взгляд, она очень эффектная женщина "с изюминкой".
Как уже сообщал Русский TVNET, в 2017 году Марина Федункив развелась с предпринимателем Михаилом, в браке с которым прожила 13 лет, а не так давно она стала героиней программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым и откровенно рассказала в эфире о том, почему к своим 45 годам так и не стала мамой, хотя до сих пор мечтает о ребенке.
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Сегодня Федункив отдает себе отчет в том, что, скорее всего, уже не сможет родить самостоятельно, но не отказывается от желания стать матерью.
Она хочет усыновить "особенного ребенка" - правда, пока не торопится осуществить задуманное, и на то есть достаточно веские причины.
"Если я на это решусь, я уйду из профессии, потому что надо заниматься этим ребенком", - отметила Марина.
А пока актриса обдумывает столь серьезный шаг, она продолжает активно работать, причем не только в профессии, но и над собой.
На днях Федункив опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, которое вызвало у пользователей Сети бурю эмоций.
"Марина, вы ведь буквально на днях выглядели совершенно иначе", "Знатно вы схуднули, молодец!", "Это вообще Федункив или похожая на нее молодая красотка?"
- восхищаются преображением актрисы подписчики.