Кто это?! Сильно похудевшую звезду Comedy Woman с трудом узнали поклонники

Многочисленные поклонники 45-летней актрисы любят ее за то, что в отличие от многих звезд она не стесняется быть не идеальной.

С присущим ей чувством юмора Марина Федункив частенько обыгрывает в своем микроблоге ситуации, связанные с ее возрастом и лишним весом.

Порой кажется, что звезда Comedy Woman недооценивает свои внешние данные - на наш взгляд, она очень эффектная женщина "с изюминкой".

Как уже сообщал Русский TVNET, в 2017 году Марина Федункив развелась с предпринимателем Михаилом, в браке с которым прожила 13 лет, а не так давно она стала героиней программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым и откровенно рассказала в эфире о том, почему к своим 45 годам так и не стала мамой, хотя до сих пор мечтает о ребенке.

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Сегодня Федункив отдает себе отчет в том, что, скорее всего, уже не сможет родить самостоятельно, но не отказывается от желания стать матерью.

Она хочет усыновить "особенного ребенка" - правда, пока не торопится осуществить задуманное, и на то есть достаточно веские причины.

"Если я на это решусь, я уйду из профессии, потому что надо заниматься этим ребенком", - отметила Марина.

А пока актриса обдумывает столь серьезный шаг, она продолжает активно работать, причем не только в профессии, но и над собой.

На днях Федункив опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, которое вызвало у пользователей Сети бурю эмоций.

"Марина, вы ведь буквально на днях выглядели совершенно иначе", "Знатно вы схуднули, молодец!", "Это вообще Федункив или похожая на нее молодая красотка?"