"Ну как я так умру, молодой и незамужней?" Аболтиня о болезни, семье и себе "как о загнанном зверьке"

"Она немного сменила стрижку и избавилась от напряжения времен политики. Немного оттаяла. Жалеет ли она о чем-нибудь?" - именно так начал свой рассказ о теперешней жизни Аболтини популярный женский журнал.

В интервью изданию Солвита Аболтиня призналась, что теперь в Италии у нее есть физическая возможность немного дистанцироваться от событий в Латвии.

Она не скрывает, что ей нравится ощущение того, что можно раствориться в толпе и побыть просто туристом или местным.

Экс-политик поделилась, что абсолютно осознает - тот образ, который вызвал всеобщую неприязнь, был создан искусственно.

"Возможно, моим политическим конкурентам и партнерам в коалиции не нравился мой острый язык? Может, от меня ждали, что в некоторых ситуациях я промолчу - а я так не делаю. А бьют по прическам и костюмам, или телохранителям.

Это было из серии: "Ну не нравится она мне! Я не знаю, почему, но не нравится!" - прокомментировала она нелюбовь в Латвии к своей персоне.

В качестве своей ошибки экс-политик признает, что брала на себя слишком много - создала такой условный образ железной леди, которая может все.

"И тогда ты сама начинаешь думать, что можешь все, и пропадает черта между придуманным и тем, что ты на самом деле можешь.

В какой-то момент я осталась одна и продолжала бороться одна - как зверек, загнанный в угол. Может стоило сдаться раньше?" - рассуждает она.

В то же время Солвита Аболтиня считает, что нельзя повернуть время вспять и что-то изменить.

"Меня можно было бить за то, что я часто поступаю нетрадиционно, выхожу за рамки. Было ли это ошибкой?" - поделилась она риторическими рассуждениями.

Галерея: Солвита Аболтиня

Ныне посол Аболтиня призналась, что такая должность действительно может оказаться разрушающей для семьи:

"В министерстве много примеров того, что, если супруг не переезжает, это может быть разрушительно для семьи. Перед тем, как уйти в политику, я закончила свою карьеру дипломата именно по этой причине - я понимала, что сохранить семью иначе не удастся. Дети были маленькими, у мужа были деловые наработки в Латвии, он не мог их бросить.

Сейчас моя история сложная, потому что мои мужчины остались в Латвии, а мы, девочки, в Италии.

Муж ездит, насколько может себе это позволить, и пробует найти бизнес, связанный с Италией, чтобы мы могли быть вместе побольше. Но сейчас наша совместная жизнь происходит между самолетами. Сын играет здесь (в Латвии) в баскетбол, поэтому, чтобы посмотреть на него, мне приходится ехать самой".

Галерея: Аккредитация Аболтини в качестве посла