"Ну как я так умру - молодой и незамужней?" Аболтиня о болезни, семье и себе "как загнанном зверьке"

Аболтиня пояснила, почему все так странно получилось:

"На тот момент в моей жизни была история с операциями и болезнью, было подозрение на рак, и я подумала: ну как я так умру - молодой и незамужней?

Янис (нынешний муж) на тот момент разошелся с первой женой и, наверно, не был готов к новому браку. А я должна была выйти замуж. Когда латышская девушка, выучившись на юриста, оканчивает ВУЗ, она думает - так-так, я пойду работать в женский коллектив, кто же меня тогда возьмет в жены?

И тогда был такой мексиканский сериал с моим первым мужем Раймондом, который сказал, что Янис меня в жены не возьмет и друзьям обо мне не рассказывает. Потом состоялся разговор с Янисом, и он так и сказал, как говорил Раймонд. Так я поняла, что Раймонд прав и необходимо выходить за него".

Это не был лишь брак по расчету, у пары было и хорошее время, просто все происходит так, как решено сверху.

Детей и имущества у них не было, развод не был сложным, хотя, по признанию Аболтини, любой развод травмирует женщину.

В то же время она понимала, что не может прожить всю жизнь не с тем человеком.

Аболтиня рассказала, что с нынешним мужем Янисом тоже не сразу все сложилось. По ее словам, он очень старался, чтобы снова быть вместе с ней, и они поженились намного позднее - уже после того, как появились дети.

Солвита Аболтиня также немного рассказала и о детях - близнецам в этом году исполнилось 18 лет!

Сын живет в Латвии, а дочь Анна - с ней в Италии. Как оказалось, в школе Анну унижали из-за того, что она "дочь Аболтини". Теперь, в Италии, девушка наконец любит ходить в школу.

Рассказала Аболтиня и том, что дети дались ей тяжело - в свое время доктор убедила ее во внематочном оплодотворении. Были две попытки, первая из которых не была успешной, а со второй и появились дети. В семье они никогда не обсуждали это, хотя это и не секрет - появились дети поздно - на тот момент Аболтине было 38 лет.