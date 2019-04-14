Вс, 14.04.2019

Максимальная концентрация спорта! В Мурьяни выбирают бобслеистов и скелетонистов Латвии
Фоторепортаж

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ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

В субботу, 13 апреля, в Мурьяни прошёл ставший уже традиционным ежегодный отбор молодых бобслеистов и скелетонистов. На призыв отозваться потенциальных разгоняющих для экипажа Оскара Мелбардиса прибыло внушительное число кандидатов, сообщила Латвийская федерация бобслея и скелетона.

Отбор проходил на манеже Мурьянской спортивной гимназии. Спортсменам было необходимо выполнить различные физические упражнения по бегу, толканию и другие специфические задания.

TVNET побывал на месте событий и предлагает фоторепортаж, как проходил отбор!

После тренировочного дня тренер по бобслею Сандис Прусис сообщил фамилии тех, кто прошёл в следующий этап, который состоится приблизительно через пять недель. 

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