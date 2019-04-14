Максимальная концентрация спорта! В Мурьяни выбирают бобслеистов и скелетонистов Латвии
В субботу, 13 апреля, в Мурьяни прошёл ставший уже традиционным ежегодный отбор молодых бобслеистов и скелетонистов. На призыв отозваться потенциальных разгоняющих для экипажа Оскара Мелбардиса прибыло внушительное число кандидатов, сообщила Латвийская федерация бобслея и скелетона.
Отбор проходил на манеже Мурьянской спортивной гимназии. Спортсменам было необходимо выполнить различные физические упражнения по бегу, толканию и другие специфические задания.
TVNET побывал на месте событий и предлагает фоторепортаж, как проходил отбор!
После тренировочного дня тренер по бобслею Сандис Прусис сообщил фамилии тех, кто прошёл в следующий этап, который состоится приблизительно через пять недель.