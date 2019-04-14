Порошенко прибыл на дебаты на стадион в Киеве. Зеленский его приглашал 19 апреля

Зеленский ранее в интервью "Новини Украины" заявил, что не поедет на дебаты 14 апреля, так как располагает информацией о том, что на стадионе готовится провокация против него, пишет Meduza.

Порошенко, прибыв на стадион, заявил, что готов подождать Зеленского 45 минут.

"Договоримся о том, что до 15:00 мы ждем господина Зеленского. Владимир Александрович, я убежден, что вы нас сейчас смотрите. Вы, я надеюсь, уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы к дебатам", - заявил Порошенко.

После того, как стало понятно, что Зеленский не придет, было объявлено, что встреча с Порошенко пройдет в формате ответов на вопросы собравшихся.

Большинство вопросов, которые задали Порошенко за первые 45 минут встречи, касались Зеленского.

Корреспондент.net сообщает, что Порошенко исполнил отрывок из украинской народной песни "Ти ж мене підманула" в адрес своего оппонента, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который не прибыл на дебаты на Олимпийский стадион в Киеве.

"Ти ж мене підманула", - пропел он со сцены вместе с украинским певцом Иваном Ланьо, вокалистом рок-группы KOZAK SYSTEM.

"Может, хоть так Владимир Александрович нас услышит", - отметил Порошенко.

В конце выступления на "Олимпийском" Порошенко призвал Зеленского принять участие в программе "Свобода слова" в эфире ICTV в понедельник, 15 апреля.

Meduza напомниает, провести дебаты на стадионе "Олимпийский" предложил Владимир Зеленский. Однако дату проведения встречи Порошенко и Зеленскому согласовать не удалось. Штаб Зеленского настаивает на дебатах 19 апреля. Порошенко собирается в этот день провести дебаты в эфире Общественного телевидения. На стадион к Зеленскому, заявил Порошенко, он готов прийти, если мероприятие не будет совпадать по времени с дебатами в телеэфире.