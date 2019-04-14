Все еще хотим выбирать президента сами. Но уже меньше
Желание общества самому избирать президента Латвии все еще очень велико, но до 2015 года оно было больше, показал опрос, проведенный в начале 2019 года агентством социологических исследований SKDS.
77% опрошенных жителей Латвии считают, что президента государства должен избирать народ, а не депутаты Сейма, и лишь 17% считают, что делать это должен парламент.
В 2011 году соотношение этих респондентов составляло 86% и 6%, в 2013 году за всенародное избрание президента высказались 83% опрошенных.
В 2015 году 17%, а в 2016 году - 16% опрошенных считали, что президента Латвии должен выбирать Сейм.
Выборы президента Латвии в Сейме состоятся в начале лета 2019 года.