Новый этап в теннисе. В Лиепае построили спортцентр за 7,5 млн евро

В спортивном комплексе пять крытых теннисных кортов, есть тренажерные залы и комнаты отдыха, открытые теннисные корты, площадками для пляжного тенниса, а также другие спортивные площадки.

На территории комплекса расположен и административный корпус, магазин спортивных товаров и кафе.

Новый теннисный центр дает возможности Лиепае проводить международные соревнования и готовить новое поколение спортсменов.

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"Сегодня у Лиепаи, у ее жителей и гостей праздник, поскольку вид спорта, который тесно связан с городом ветров уже более ста лет и вырастил многих спортсменов высокого класса, обрел новый дом", - сказал мэр Лиепаи Янис Вилнитис.

В самоуправлении подчеркнули, что новая спортивная инфраструктура будет полезна и ученикам близлежащих школ, которые смогут заниматься физкультурой на современном и удобном стадионе, и всем приверженцам активного образа жизни, которые смогут заниматься на площадках совершенно бесплатно.

"В нашем городе более 200 детей и юношей занимаются в Теннисной школе, и впредь они смогут ежедневно пользоваться одним из самых современных спортивных сооружений в стране.

Я очень рад, что сегодня в лиепайской теннисной жизни начинается новый этап", - сказал заместитель председателя Лиепайской думы Улдис Сескс.