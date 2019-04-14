"И у меня в США было обучение против таких случаев!" Камбала о скандале Порзиньгиса
Легенда латвийского баскетбола Каспар Камбала в студии портала Apollo признался, что в те времена, когда играл в Америке, он прошёл особое обучение, чтобы избежать таких скандалов, в какой сейчас попал суперзвезда из Латвии Кристап Порзиньгис.
"Я не знаю, какие факты там на самом деле. Просто спекулировать не нужно. Парню уже хватает проблем, которые необходимо решать", - ответил Камбала на просьбу прокомментировать "дело Порзиньгиса".
Спортсмен также рассказал, что и ему во времена Америки преподавали специальное обучение, чтобы избежать таких случаев.
"Я знаю, что их готовят к таким случаям. И у меня в университетские времена так было. Это проблема, поэтому необходимо быть внимательным", - отметил Камбала.
Подробнее в видео интервью порталу Apollo!