В России из изолятора сбежали задержанные. Среди них подозреваемые в убийстве

В российской Туве из изолятора временного содержания бежали девять задержанных, передает ТАСС. Среди сбежавших - задержанные по подозрению в убийстве, разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает РИА "Новости".
Побег, по словам представителей отдела МВД, удалось совершить, когда задержанных вывели за вещами в каптерку.
Двое задержанных напали на дежурного полицейского и, угрожая ему, выпустили остальных. Полицейский, по данным собеседников агентства, пострадал несильно, пишет Meduza.
Поиск ведется во взаимодействии с полицейскими из Хакасии и Красноярского края. Руководством республиканского главка полиции назначена служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия, добавляет NEWSru.com.
Позднее появилась информация, что один из беглецов задержан.