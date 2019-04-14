Незаконная стройка с размахом: во Франции велено снести виллу стоимостью 57 млн евро

Апелляционный суд французского муниципалитета Экс-ан-Прованс вынес постановление снести поместье в стиле ренессанс во Французской Ривьере стоимостью 57 миллионов евро, пишут зарубежные СМИ.
По решению суда, у владельца Chateau Diter Патрика Дитера есть 18 месяцев на снос всех построек, незаконно возведенных в охраняемой местности.
Помимо этого он должен выплатить и штраф в размере 200 000 евро.
Государственный обвинитель Пьер-Жан Гори назвал перестройку собственности Дитера "проектом фараона, бредом, абсолютно нелегальным".
По его словам, работы велись "в нарушение правил городского планирования, а также правил безопасности и охраны окружающей среды".
Поместье занимает площадь в 7 га, всего тут размещено 18 зданий, два посадочных поля для вертолетов и несколько садов, указано на Myprivatevillas.
До 2005 года это был небольшой загородный дом площадью, который после перестройки Дитера превратился во дворец.
Сообщается, что Дитер согласился снести здания, которые были построены без разрешения, и признал, что допустил некоторые ошибки. Однако, скорее всего решение суда еще будет оспорено.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la destruction du «château Diter», un palais de style Renaissance construit illégalement dans une propriété de Grasse. https://t.co/l236p4VaOQ pic.twitter.com/be5fI0z5tS— Celine Chevalier (@cchevalier21) March 26, 2019
La justice ordonne la démolition du château Diter à Grasse, estimé à 57 millions d'euros https://t.co/F2M8RJIqHv pic.twitter.com/H5hVJfVV8e— Nice-Matin (@Nice_Matin) March 25, 2019
Dans les Alpes-Maritimes, la justice ordonne la destruction du « château Diter », un palais estimé à 57 millions d'euros https://t.co/L7NrTu5YQT— Le Parisien (@le_Parisien) March 26, 2019