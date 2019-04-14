Вс, 14.04.2019
На тот момент в моей жизни была история с операциями и болезнью, было подозрение на рак, и я подумала: ну как я так умру - молодой и незамужней? Солвита Аболтиня

Напавшего на авто посла Украины в Лондоне поместили в "психушку"

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Мужчина, который преднамеренно въехал в служебный автомобиль посла Украины в Лондоне, оказался психически больным, со ссылкой на полицию столицы Великобритании сообщает Корреспондент.net.

"Мужчина, который был арестован после инцидента в Холланд-парке утром в субботу, 13 апреля, был помещен в психиатрическую больницу в соответствии с Законом о психическом здоровье",  - говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля в Лондоне напали на служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко. После вызова полиции автомобиль нападающего заблокировали, но тот вновь совершил таран.

В ответ полицейские открыли вынужденный огонь по автомобилю нападающего, после чего его задержали и доставили в отделение полиции. Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Подозреваемого арестовали по подозрению в покушении на убийство сотрудников полиции и нанесении ущерба.

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