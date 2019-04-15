10 симптомов рака желчного пузыря

Желтуха. Желтизна глаз и кожи не во всех случаях свидетельствует именно о раке, но

при возникновении опухоли желчных протоков и пузыря желтуха проявляется всегда. Кроме того, в случае рака желтеть начинают и слизистые оболочки.

Кожный зуд. При развитии рака желчного пузыря в коже увеличивается количество билирубина, поступающего из крови, - в связи с этим и развивается зуд.

Потемнение мочи. Этот симптом возникает также на фоне повышения концентрации билирубина.

Изменение цвета кала. Содержание билирубина влияет и на окрас стула:

в зависимости от его увеличения или уменьшения оттенок кала вместо коричневого может изменяться от бледно-желтого до почти черного.

Утомляемость. Сильная необъяснимая усталость очень часто оказывается симптомом раковых заболеваний. Люди, заболевающие раком желчного пузыря, рассказывают, что

при развитии недуга возникает ощущение потребности в дополнительных усилиях даже для выполнения самых простых движений телом.

Озноб . Если в желчном пузыре возникает воспаление, то температура тела может повышаться, и при этом возникают озноб и дрожь.

Вздутие. Чувство вздутия, распирания в брюшной полости может быть симптомом рака в том случае, когда опухоль начинает давить на соседние органы.

Боли в животе. Обычно боль развивается с правой стороны живота, прямо под ребрами.

Потеря аппетита и веса. При онкологическом заболевании желчного пузыря часто пропадает аппетит, и человек худеет.