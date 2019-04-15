Диагноз как клеймо: Врачи отказываются принимать ВИЧ-положительную беременную женщину

Как холодной водой окатили. После посещения врача, именно такое ощущение осталось у Катрины, инфицированной ВИЧ. Она хотела встать на учёт по беремнности, однако получила отказ. Она считает, что причина связана с её диагнозом.

Принимая во внимание то, что врач, у которого Катрина наблюдалась ранее, находится в отпуске, но посещение отложить нельзя, она выбрала медицинское учреждение с хорошими отзывами - Veselības centrs 4. Женщина подала заявку на приём, была обследована, но когда встал вопрос о том, чтобы встать на учёт последовал отказ.

"Когда я сказала то, что мне нужно встать на учёт, затем получить материнский паспорт, тогда она извинилась передо мной: у неё полная запись, очень полная. Она даже показала свою запись, что она приходит на работу раньше и уходит позже, так как много беременных (..)", - рассказала Катрина.

Затем женщине посоветовали обратиться в родильный дом.

Катрина использует лекарства и уже много лет вирусная нагрузка - неопределяемая. Это означает, что вирус есть в организме, однако передать другим его нельзя. В данной ситуации беременность проходит почти так же, как и у полностью здоровых женщин.

Только для того, чтобы ребенок не пострадал от ВИЧ, лекарства во время беременности должны быть соответственные. Этим занимается центр инфектологии. Именно это было причиной, почему Катрине нужно было быстрее встать на учёт по беременности. Veselības centrs 4 отрицает, что они отказывали пациентке в записи.

За беременностью Катрины следил специалист из родильного дома. Хотя в некоторых эпизодах внимание к диагнозу было непропорциональным, в целом отношение было хорошим.

Здесь стоят на учёте почти две трети всех ВИЧ-положительных беременных Латвии. Таких несколько десятков в год. Иногда к ним приходят женщины, которые по разным причинам получили отказ в других медицинских учреждениях. Исследование, проведенное два года назад, также показало, что специалисты по уходу не понимают, как проходит ВИЧ-инфекция.

Главврач родильного дома Даце Резеберга верит, что ситуация улучшилась за последние два года. Будучи членом правления ассоциации гинекологов, она также поднимала вопрос о восстановлении знаний врачей, чтобы искоренить предрассудки.

"Фактически известны проблемы, которые время от времени возникают с врачами других специальностей по уходу за ВИЧ-инфицированными пациентами. И мне кажется, что так происходит из-за того, что самая первая информация о болезни была пугающей. Эта первая информация смогла сильно осесть, и эти врачи боятся за своё здоровье", - говорит специалист Восточной больницы Людмила Виксна.

В центре инфектологии, где контролируют лечение ВИЧ, говорят, что пациенты рассказывают о случаях, когда врачи, узнав диагноз, отказывали в услугах.

Хотя, казалось бы, медицинский персонал должен соблюдать одинаковые меры безопасности как для пациентов с ВИЧ, так и для здоровых пациентов.

Руководитель отдела контроля качества инспекции здравоохранения Андрис Зивертс говорит, что письменных жалоб не было. Были ситуации, когда всё решалось по телефону. Например, когда семейный врач отказывался брать пациента с ВИЧ. На вопрос, может ли врач отказать из-за этого диагноза, ответ был однозначно отрицательным.

Ребёнок Катрины родился здоровым. Однако в прошлом году пять малышей получили инфекцию от ВИЧ-положительных мам. Инспекция здравоохранения обещала выяснить причину этого.

Каждый год в Латвии о диагнозе ВИЧ узнают более 300 человек. И каждый год около 60 ВИЧ-положительных женщин рождают детей. Современная медицина позволяет этим детям рождаться здоровыми. На сегодняшний день в Латвии зарегистрировано более семи с половиной тысяч случаев ВИЧ и СПИДа.