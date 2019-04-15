Пн, 15.04.2019
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Якринс: технологически правильнее было бы снести Деглавский мост и построить заново

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Эмил Якрин

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Технологически правильнее было бы снести Деглавский мост и построить заново, но Рига не может себе позволить полностью закрыть движение в этом месте на 2-3 года, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" и.о. директора департамента сообщения Рижской думы Эмил Якринс.

Он признал, что мост строился по методам советского времени, которые в наши дни уже не используются. "Он построен фактически как складной мост, на месте забетонированы только столбы, остальные конструкции привезены, в том числе ригели, состоящие из двух частей", - сказал Якринс.

По его словам, всегда есть выбор между сносом объекта транспортной инфраструктуры и ремонтом, и технологически снос, наверное, был бы лучше. Но в Риге путепроводов через железную дорогу немного, поэтому на время сноса старого и ремонта нового моста участники дорожного движения попали бы в незавидную ситуацию", - сказал Якринс.

"Поэтому мы вынуждены вести технологически сложные работы на тех мостах, какие у нас есть", - добавил он.

Как сообщалось, из-за выявления ранее не предусмотренных дефектов ремонтные работы на Деглавском мосту приостановлены.

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