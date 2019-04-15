Якринс: технологически правильнее было бы снести Деглавский мост и построить заново

Он признал, что мост строился по методам советского времени, которые в наши дни уже не используются. "Он построен фактически как складной мост, на месте забетонированы только столбы, остальные конструкции привезены, в том числе ригели, состоящие из двух частей", - сказал Якринс.

По его словам, всегда есть выбор между сносом объекта транспортной инфраструктуры и ремонтом, и технологически снос, наверное, был бы лучше. Но в Риге путепроводов через железную дорогу немного, поэтому на время сноса старого и ремонта нового моста участники дорожного движения попали бы в незавидную ситуацию", - сказал Якринс.

"Поэтому мы вынуждены вести технологически сложные работы на тех мостах, какие у нас есть", - добавил он.