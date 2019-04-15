Идея будущего: Из Вецмилгрависа в Болдераю за 15 минут

Поездка из Вецмилгрависа в Болдераю на общественном транспорте длится около двух часов. Тридцать лет назад оба района были связаны между собой перевозками на лодках, в результате чего дорога занимала всего 15 минут.

Главный архитектор Риги Гвидо Принцис пояснил LTV:

"Мы говорим о том, что на ранней стадии это поможет жителям Вецмилгрависа найти работу на другом береге. В определённое время приходить на работу - и домой. Эта система определённо будет работать с э-талоном. Садитесь вы в трамвай, автобус или лодку - нет разницы".

В текущем проекте возможны два маршрута - поездка на моторных лодках вместимостью до 50 человек из Вецмилгрависа в Болдераю, обратно по каналу Лочу. В свою очередь, из Мангальсалы в Болдераю и обратно водный транспорт будет курсировать по Булльупе.

Пристань могла бы находиться в Вецмилгрависе на улице Зивью. Место подходящее, потому что поблизости есть остановка общественного транспорта, однако пока нет доступа к воде.

Принцис говорит, что реализация данного проекта составит миллион евро.

В Болдерае на улице Каптейню могла бы появиться вторая новая пристань. Недалеко также распоаогается остановка, а побережье доступно.

Министр сообщения Талис Линкайтс не против этого маршрута, если на него будет спрос у жителей.