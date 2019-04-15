Сегодня в Риге начинается ремонт улицы Краста

С 15 апреля на участке от ул. Огрес до Островного моста будут закрыты для движения крайние правые полосы в обоих направлениях.

Ограничения будут введены и на полосах местного значения, при этом сохранится доступ ко всем прилегающим к улице территориям.

Установлены также ограничения скорости - 50 км/час на основной полосе и 30 км/час на полосах местного значения.

В случае необходимости отдельные работы будут выполняться в ночные часы, при этом движение может быть ограничено до одной полосы в каждом направлении.

Планируется демонтировать обочины улицы, старое асфальтобетонное покрытие, подготовить основу и в два слоя уложить новое покрытие. Ремонт планируется закончить летом.