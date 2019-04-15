Пн, 15.04.2019
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Секс-символ 60-х едва не погибла из-за зеркала

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Джоан Коллинз

ФОТО: https://twitter.com/joancollinsdbe

Британская известная актриса Джоан Коллинз чудом спаслась во время пожара, который возник в ее доме. Звезда сильно надышалась дымом. Об этом сообщает Daily Mail

Издание сообщает, что пожар возник в субботу утром. Несчастье произошло в Лондоне, в доме актрисы в районе Белгравия.

Рано утром солнце светило так сильно, что отражение лучей от зеркала воспламенило занавески, после чего начался пожар. 

85-летняя звезда подчеркнула, что это произошло в тот момент, когда они с 53-летним супругом - продюсером Перси Гибсоном смотрели фильм "Лучше не бывает" с Джеком Николсоном. 

Напомним, Джоан Коллинз впервые стала знаменитой в 1951 году, когда снималась для британских журналов и была названа самой красивой девушкой Великобритании. В 1955 году актриса подписала контракт с голливудской кинокомпанией 20th Century Fox и стала их ответом Элизабет Тейлор. Потом известность звезды пошла на спад, но в съемки в сериале "Династия" вернули ее на вершину славы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#DameJoanCollins #JoanCollins 💗

Публикация от Kieran Bathory (@kieran.bathory)

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