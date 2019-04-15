Секс-символ 60-х едва не погибла из-за зеркала

Рано утром солнце светило так сильно, что отражение лучей от зеркала воспламенило занавески, после чего начался пожар.

85-летняя звезда подчеркнула, что это произошло в тот момент, когда они с 53-летним супругом - продюсером Перси Гибсоном смотрели фильм "Лучше не бывает" с Джеком Николсоном.

Напомним, Джоан Коллинз впервые стала знаменитой в 1951 году, когда снималась для британских журналов и была названа самой красивой девушкой Великобритании. В 1955 году актриса подписала контракт с голливудской кинокомпанией 20th Century Fox и стала их ответом Элизабет Тейлор. Потом известность звезды пошла на спад, но в съемки в сериале "Династия" вернули ее на вершину славы.