Секс-символ 60-х едва не погибла из-за зеркала

Британская известная актриса Джоан Коллинз чудом спаслась во время пожара, который возник в ее доме. Звезда сильно надышалась дымом. Об этом сообщает Daily Mail
Издание сообщает, что пожар возник в субботу утром. Несчастье произошло в Лондоне, в доме актрисы в районе Белгравия.
Рано утром солнце светило так сильно, что отражение лучей от зеркала воспламенило занавески, после чего начался пожар.
85-летняя звезда подчеркнула, что это произошло в тот момент, когда они с 53-летним супругом - продюсером Перси Гибсоном смотрели фильм "Лучше не бывает" с Джеком Николсоном.
Напомним, Джоан Коллинз впервые стала знаменитой в 1951 году, когда снималась для британских журналов и была названа самой красивой девушкой Великобритании. В 1955 году актриса подписала контракт с голливудской кинокомпанией 20th Century Fox и стала их ответом Элизабет Тейлор. Потом известность звезды пошла на спад, но в съемки в сериале "Династия" вернули ее на вершину славы.
THANK U from the bottom of my ❤️ to the marvelous @LondonFire who attended to the terrifying fire yesterday in our flat. #threealarmfire My hero Percy had already doused the flames consuming the entire wall with handheld extinguisher (#donttakethisrisk). #gratitude #firefighters— Joan Collins (@Joancollinsdbe) 14 апреля 2019 г.
And thanks also to the @NHSEnglandLDN #nhs #emt #Ambulance crew who took care of our smoke inhalation and comforted me. And the wonderful @metpoliceuk who kept the street closed and everyone safe. #gratitude— Joan Collins (@Joancollinsdbe) 14 апреля 2019 г.