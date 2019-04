Фанаты "Динамо" закрасили стену Цоя в Москве. Клуб поддержал эту инициативу

СораДники! Этой ночью в культовом месте Москвы #стенацоя появилась вот такая надпись. И правда - перемены в результатах нам очень нужны 🙏 надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы уже сегодня! А тот, кто первым сфотографируется с динамовской атрибутикой на фоне этой надписи, как это сделал наш ведущий @dmitry_derunets по пути в Химки, и выложит в Инстаграм с хештегами #твоякоманда #стенацоя - получит два билета на сегодняшний матч. На хорошие места 😉 спешите - сила в движении 🏃‍♀🏃‍♂ Помните, что профиль должен быть открытым!

