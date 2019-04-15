Пн, 15.04.2019
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Фанаты "Динамо" закрасили стену Цоя в Москве. Клуб поддержал эту инициативу

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ФОТО: instagram.com/fcdm_official

Фанаты футбольного клуба "Динамо" нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой команды. Руководство московской команды поддержало акт вандализма и устроило конкурс селфи на фоне стены.

Болельщики испортили стену перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром". На стене Цоя, которая распологается на Старом Арбате, они написали строчку из его песни "Перемен требуют наши сердца". Надпись была выполнена в фирменных цветах команды, а буква "Д" повторяла логотип "Динамо".

Интересно, что руководство "Динамо" поддержало подобную акцию и объявило о конкурсе на лучшее селфи на фоне стены.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СораДники! Этой ночью в культовом месте Москвы #стенацоя появилась вот такая надпись. И правда - перемены в результатах нам очень нужны 🙏 надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы уже сегодня! А тот, кто первым сфотографируется с динамовской атрибутикой на фоне этой надписи, как это сделал наш ведущий @dmitry_derunets по пути в Химки, и выложит в Инстаграм с хештегами #твоякоманда #стенацоя - получит два билета на сегодняшний матч. На хорошие места 😉 спешите - сила в движении 🏃‍♀🏃‍♂ Помните, что профиль должен быть открытым!

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"Тот, кто первым сфотографируется с динамовской атрибутикой на фоне этой надписи и выложит в Инстаграм с хештегами #твоякоманда #стенацоя - получит два билета на сегодняшний матч", - гласит комментарий в официальном аккаунте "Динамо" в Instagram.

Разумеется, фанаты творчества Виктора Цоя не оценили подобный поступок футбольных болельщиков. В комментариях под этим фото появилось много гневных слов в адрес команды, руководства и футбольных фанатов. Некоторые пользователи Instagram требуют оштрафовать клуб.

Напомним, что стена Цоя - это достопримечательность в столице России, изрисованная поклонниками творчества Виктора Цоя и группы "Кино". Первая надпись была сделана в 1990 году и гласила: "Сегодня погиб Виктор Цой". Вскоре появился ответ: "Цой жив".

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