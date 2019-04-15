Фанаты "Динамо" закрасили стену Цоя в Москве. Клуб поддержал эту инициативу

Болельщики испортили стену перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром". На стене Цоя, которая распологается на Старом Арбате, они написали строчку из его песни "Перемен требуют наши сердца". Надпись была выполнена в фирменных цветах команды, а буква "Д" повторяла логотип "Динамо".

Интересно, что руководство "Динамо" поддержало подобную акцию и объявило о конкурсе на лучшее селфи на фоне стены.

"Тот, кто первым сфотографируется с динамовской атрибутикой на фоне этой надписи и выложит в Инстаграм с хештегами #твоякоманда #стенацоя - получит два билета на сегодняшний матч", - гласит комментарий в официальном аккаунте "Динамо" в Instagram.

Разумеется, фанаты творчества Виктора Цоя не оценили подобный поступок футбольных болельщиков. В комментариях под этим фото появилось много гневных слов в адрес команды, руководства и футбольных фанатов. Некоторые пользователи Instagram требуют оштрафовать клуб.