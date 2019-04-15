Видео ДТП в Таллинне: пассажирка мотоцикла осталась лежать на дороге

В воскресенье, 14 апреля, в Таллинне возле дома, известного под названием "Черный лебедь", столкнулись легковая машина и мотоцикл. В результате аварии пострадала девушка, сидевшая на пассажирском сиденье мотоцикла. Она осталась лежать на дороге, пишет Rus.Postimees.
Как уточнили в полиции, в 14.40 возле дома по адресу Нарвское шоссе, 90, Mercedes-Benz E250 CDI, за рулем которого находился 64-летний мужчина, выехал левой передней частью на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом, которым управлял 24-летний мужчина.
В результате столкновения пострадал мотоциклист и его пассажирка, 25-летняя женщина.
Пострадавших доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.