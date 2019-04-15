Видео ДТП в Таллинне: пассажирка мотоцикла осталась лежать на дороге

Как уточнили в полиции, в 14.40 возле дома по адресу Нарвское шоссе, 90, Mercedes-Benz E250 CDI, за рулем которого находился 64-летний мужчина, выехал левой передней частью на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом, которым управлял 24-летний мужчина.