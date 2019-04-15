Пн, 15.04.2019
У меня нет ощущения, что Дудь так уж моложе меня. Делает он вполне себе олдскульный продукт, по форме. От того, что там сидит Face и кроет всех матом, не от этого рождается cовременность. Леонид Парфенов

"Самая опасная птица в мире" убила своего хозяина - фермера

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Pixabay

На 75-летнего жителя Флориды напал казуар, которого мужчина держал в своем двору. После нападения этой крупной нелетающей птицы мужчина скончался, сообщает CNN.  

Предположительно, птица напала на мужчину, когда он споткнулся и упал во дворе. После нападения он смог вызвать скорую помощь. 

Он был госпитализирован в больницу, где и скончался от полученных травм.

Обстоятельства происшествия еще выясняются. Сообщается, что казуар остается на территории фермы.

Казуары считаются самыми опасными птицами в мире. Они также являются вторыми по величине из ныне живущих птиц после страусов. Их рост может достигать двух метров, а вес — 60 килограммов. Кроме того, этих птиц отличают острые когти, длина которых может доходить до 10 сантиметров, пишет Lenta.ru.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ