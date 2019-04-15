"Самая опасная птица в мире" убила своего хозяина - фермера

Предположительно, птица напала на мужчину, когда он споткнулся и упал во дворе. После нападения он смог вызвать скорую помощь.

Он был госпитализирован в больницу, где и скончался от полученных травм.

Обстоятельства происшествия еще выясняются. Сообщается, что казуар остается на территории фермы.