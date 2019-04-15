"Самая опасная птица в мире" убила своего хозяина - фермера

На 75-летнего жителя Флориды напал казуар, которого мужчина держал в своем двору. После нападения этой крупной нелетающей птицы мужчина скончался, сообщает CNN.
Предположительно, птица напала на мужчину, когда он споткнулся и упал во дворе. После нападения он смог вызвать скорую помощь.
Он был госпитализирован в больницу, где и скончался от полученных травм.
Обстоятельства происшествия еще выясняются. Сообщается, что казуар остается на территории фермы.
Казуары считаются самыми опасными птицами в мире. Они также являются вторыми по величине из ныне живущих птиц после страусов. Их рост может достигать двух метров, а вес — 60 килограммов. Кроме того, этих птиц отличают острые когти, длина которых может доходить до 10 сантиметров, пишет Lenta.ru.