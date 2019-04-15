Невероятные трюки: новый способ подвернуть джинсы и другие лайфхаки для одежды
На странице 5-Minute Crafts в Facebook, где регулярно публикуются всевозможные бытовые лайфхаки, показали новый способ подвернуть джинсы, а также другие интересные трюки.
На видео под названием Fabulous clothing tricks ("Невероятные трюки для одежды") девушка сначала один раз подворачивает штанину обычным способом, затем перетягивает "подворот" посередине тонкой резинкой для волос и далее отворачивает его верхний край таким образом, чтобы он скрыл резинку. После этого вся конструкция заворачивается внутрь.
По мнению издания The Sun, резинка надежно закрепляет "подворот" и не дает возможности брюкам развернуться.
Помимо этого в 30-минутном ролике представлено множество других трюков. В частности, способ за несколько секунд вернуть на место оторвавшуюся пуговицу на брюках или уменьшить их размер.
Напомним, недавно сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды. По их словам, нет необходимости стирать джинсы часто: достаточно делать это один раз в месяц.