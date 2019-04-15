Невероятные трюки: новый способ подвернуть джинсы и другие лайфхаки для одежды

На видео под названием Fabulous clothing tricks ("Невероятные трюки для одежды") девушка сначала один раз подворачивает штанину обычным способом, затем перетягивает "подворот" посередине тонкой резинкой для волос и далее отворачивает его верхний край таким образом, чтобы он скрыл резинку. После этого вся конструкция заворачивается внутрь.

По мнению издания The Sun, резинка надежно закрепляет "подворот" и не дает возможности брюкам развернуться.

Помимо этого в 30-минутном ролике представлено множество других трюков. В частности, способ за несколько секунд вернуть на место оторвавшуюся пуговицу на брюках или уменьшить их размер.