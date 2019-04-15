Минэкономики: за 10 лет в Латвии обновлено 802 многоквартирных дома

В обновление этих зданий вложено 92,28 млн евро из фондов ЕС.

"Содействие доступности жилья является одним из приоритетов деятельности Минэкономики также на этот год. Мы уже активно работаем над программой поддержки строительства домов для сдачи в аренду, продолжится реализуемая "Финансовым учреждением развития Altum" (Altum) программа гарантий при покупке жилья, в рамках которой поддержку могут получить семьи с детьми и молодые специалисты. При этом важно привести в порядок уже имеющийся жилой фонд, создать стабильную среду для человека и для развития предпринимательства. Мы понимаем важность обновления и повышения энергоэффективности зданий также для достижения общих целей ЕС в области энергетики и климата", - отметил министр экономики Ральф Немиро.

В предыдущий период планирования фондов ЕС, в 2009-2015 гг., в Латвии было обновлено в общей сложности 741 многоквартирное здание, в период планирования с 2016 года до 14 апреля 2019 гг., - еще 61 многоквартирный дом.

В результате обновления домов потребление теплоэнергии в них снизилось в среднем на 45%, а расходы жителей на теплоэнергию - почти наполовину.

За 10 лет больше всего домов было обновлено в Курземском регионе планирования - 245. В Рижском регионе планирования обновлено 240, в Видземском - 178 домов. Среди городов активнее всего в этом отношении Лиепая, где обновлено 114 многоквартирных домов. Далее следуют Валмиера с 64, Вентспилс с 57, Рига с 50 и Елгава с 19 обновленными домами.

В период планирования фондов ЕС на 2014-2020 гг. Altum получило 508 заявок проектов для получения поддержки на обновление домов и запросило из фондов ЕС на эти цели 84,5 млн евро.

Из этих проектов строительство 61 многоквартирного дома уже закончилось, 95 зданий находятся в процессе строительства, остальные - в стадии рассмотрения проектов и закупок.