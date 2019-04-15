Фото: пьяный мотоциклист пытался спрятаться от полиции в болоте

Патруль последовал за мотоциклистом, пока тот не скрылся на лесной дороге и затем на болотистой местности. Знакомые с местностью полицейские решили, что следовать за мотоциклистом на автомобиле будет затруднительно, но будет разумно неожиданно пойти к нему навстречу с другой стороны болота. В болотистой местности сначала мотоциклиста не заметили, но, проверяя местность пешком, полицейские обнаружили спрятанный под мхом мотоцикл, а рядом лежащего молодого человека.