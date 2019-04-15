Амината опубликовала кокетливое фото в нижнем белье

Латвийская популярная исполнительница Амината Савадого в конце недели опубликовала в своем Instagram-аккаунте весьма пикантный снимок. На фото звезда предстала в игривой позе в одном лишь в джемпере и трусиках.
"Эх, захотелось маленьким клубочком устроиться рядом", написал один из подписчиков, под стикерами в виде огня, которые оставил Маркус Рива.
Конечно, фото звезды собрало сотни лайков.
Напомним, Амината представляла Латвию на конкурсе "Евровидение" в 2015 году. Исполнительница заняла пятое место со своей композицией Love Injected.