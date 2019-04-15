Пн, 15.04.2019
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Амината опубликовала кокетливое фото в нижнем белье

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Амината

ФОТО: Mārtiņš Cīrulis

Латвийская популярная исполнительница Амината Савадого в конце недели опубликовала в своем Instagram-аккаунте весьма пикантный снимок. На фото звезда предстала в игривой позе в одном лишь в джемпере и трусиках. 

"Эх, захотелось маленьким клубочком устроиться рядом", написал один из подписчиков, под стикерами в виде огня, которые оставил Маркус Рива. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunday vibes ☀️

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Конечно, фото звезды собрало сотни лайков. 

Напомним, Амината представляла Латвию на конкурсе "Евровидение" в 2015 году. Исполнительница заняла пятое место со своей композицией Love Injected.

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