Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Он призвал "заняться выполнением своих обязанностей и обещаний, а не бегать за ним по телеканалам". Соответствующее видео размещено на странице Зеленского в Facebook.

"Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост – пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал" перешли к "я сделаю". А именно – посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, что вы забыли о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе", - сказал Зеленский в видеообращении.

Также Зеленский отказался от предложения Порошенко провести дебаты в любой день до 19 апреля, объяснив это тем, что у него каждый день дела.

Как мы уже сообщали, в воскресенье, 14 апреля, действующий президент Украины Петр Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" в Киеве, чтобы принять участие в дебатах с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским.