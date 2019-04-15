Сезон аллергии начался: как себя защитить?

"Поллиноз, или аллергия на цветочную пыльцу, в Латвии довольно распространен, к тому же он может внезапно проявиться в любом возрасте. Те, кто сталкивается с аллергией регулярно, обычно распознают ее и знают, как действовать. Сложнее тем, кого этот недуг настиг впервые: часто людям кажется, что они простудились, хотя на самом деле симптомы свидетельствуют об аллергии. Важно понимать, что

аллергию можно контролировать, уменьшив по возможности контакт с аллергенами, однако устранить симптомы, к сожалению, могут только медикаменты",

- поясняет фармацевт.

Аллергия не только весной, но также летом и осенью

Аллергию вызывают растения, которые опыляются при помощи ветра: пыльца проникает в организм со вдыхаемым нами воздухом. Аллергическую реакцию могут спровоцировать самые разные растения: как деревья и кустарники - например, береза, ольха, орешник, дуб, клен, тополь, сосна, ясень и вяз, так и злаковые травы - тимофеевка, овсяница, мятлик, ежа, рожь, гречиха, пшеница, а также сорняки - например, одуванчик, конопля, крапива, полынь и лютик.

В соответствии со временем цветения этих растений выделяют несколько периодов обострения аллергических заболеваний: первый - весной, во время цветения деревьев (март, апрель, май),

второй - летом, во время опыления злаковых (июнь, июль),

третий - осенью, когда в воздухе летает пыльца сорных растений (август, сентябрь, октябрь). Чтобы увеличить эффективность профилактики, рекомендуется посетить аллерголога и выяснить, какое растение вызвало аллергию.

Самая высокая концентрация пыльцы - теплым и ветреным утром

Чтобы по возможности избежать контакта с аллергенами в период активного выделения деревьями и растениями пыльцы, рекомендуется находиться в помещениях с закрытыми окнами, а проветриванием заниматься вечером или ночью.

Следует помнить о том, что при проветривании нужно избегать сквозняков, так как они могут способствовать попаданию пыльцы в помещения.

На улицу лучше всего выходить после дождя, поскольку тогда концентрация циркулирующей в воздухе пыльцы и пыли значительно снижается. Более приятным пребывание на улице будет в прохладные дни, когда концентрация цветочной пыльцы ниже (однако, с другой стороны, прохладная погода продлевает период цветения растений).

Тяжелее всего могут переноситься утренние часы, а также сухая и ветреная погода: в этих условиях концентрация цветочной пыльцы в воздухе самая высокая.

Перед выходом на улицу рекомендуется позаботиться о защите глаз и использовать солнечные очки, а по возвращении домой – сразу же переодеться (снятую одежду нужно поместить как можно дальше от спальни) и вымыть волосы.

В случае выраженных симптомов нужно обращаться к семейному врачу

Если симптомы аллергии выраженные и существенно ухудшают самочувствие, следует обратиться к врачу, который назначит курс дальнейшего лечения.

"В случае аллергии необходимо защитить слизистую носа, поэтому ее рекомендуется увлажнять при помощи морской воды, тогда как для контроля заболевания можно использовать антигистаминные препараты первого или второго поколения. К препаратам первого поколения относятся тавегил (клемастин), супрастин (гидрохлорид хлоропирамина), фенкарол (квифенадин), однако они могут вызвать сонливость и уменьшить способность концентрироваться.

Более эффективными считаются антигистаминные препараты второго поколения, например, лоратадин, цетиризин и т. п.