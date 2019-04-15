Севастова не сыграет на Кубке Федерации против Германии

"К сожалению, в этот раз будем вынуждены обойтись без нашего лидера. Анастасия не может быть с нами из-за травмы спины. Очень надеялись, что всё будет в порядке, но на этот раз не повезло. Желаем Анастасии здоровья. Она будем нам нужна и в будущем", - сказал Жгун на пресс-конференции в ТЦ Spice.