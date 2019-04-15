Севастова не сыграет на Кубке Федерации против Германии

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова не поможет сборной Латвии в предстоящих матчах со сборной Германии на Кубке Федерации. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщил капитан команды Адриан Жгун.
"К сожалению, в этот раз будем вынуждены обойтись без нашего лидера. Анастасия не может быть с нами из-за травмы спины. Очень надеялись, что всё будет в порядке, но на этот раз не повезло. Желаем Анастасии здоровья. Она будем нам нужна и в будущем", - сказал Жгун на пресс-конференции в ТЦ Spice.
Анастасия Севастова занимает 13-е место в мировом рейтинге. Вторая ракетка Латвии Алёна Остапенко распологается на 29-м месте, Диана Марцинкевич на 267-м, а 18-летняя Даниэла Висмане на 645-м.
Лидером сборной Германии является Анжелика Кербер (5-е место) и Юлия Гёргес (17). Кроме того, в составе наших соперниц есть Андреа Петкович (71) и Анна-Лена Грёнефельд.
Матчи сборных Латвии и Германии пройдут 19 и 20 апреля в "Арене Рига". Победитель этого противостояния обеспечит себе место в первой мировой группе, а проигравшая команда в следующем сезоне будет играть во второй группе.
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