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  • Видео: Впечатляющий гол Салаха в ворота "Челси". Возможно, лучший в этом году

Видео: Впечатляющий гол Салаха в ворота "Челси". Возможно, лучший в этом году

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Мохаммед Салах

ФОТО: AFP/SCANPIX

В воскресенье, 14 апреля, состоялся центральный матч тура в Английской Премьер Лиге (АПЛ), в котором "Ливерпуль" на своём поле обыграл лондонский "Челси" со счётом 2:0.

Счёт в матче на 51-й минуте открыл сенегалец Садио Мане, а спустя две минуты египтянин Мохаммед Салах отметился впечатляющим голом, который наверняка войдёт в топ лучших попаданий в конце сезоне.

На счету египтянина в этом сезоне уже 19 забитых мячей. Столько же у аргентинского форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Это лучший показатель в чемпионате Англии.

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