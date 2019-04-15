Видео: Впечатляющий гол Салаха в ворота "Челси". Возможно, лучший в этом году

В воскресенье, 14 апреля, состоялся центральный матч тура в Английской Премьер Лиге (АПЛ), в котором "Ливерпуль" на своём поле обыграл лондонский "Челси" со счётом 2:0.
WOW. WOW. WOW. WOW. ⚡️💥🔥 pic.twitter.com/1yF4PUby32— Anfield HQ (@AnfieldHQ) April 14, 2019
Счёт в матче на 51-й минуте открыл сенегалец Садио Мане, а спустя две минуты египтянин Мохаммед Салах отметился впечатляющим голом, который наверняка войдёт в топ лучших попаданий в конце сезоне.
На счету египтянина в этом сезоне уже 19 забитых мячей. Столько же у аргентинского форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Это лучший показатель в чемпионате Англии.