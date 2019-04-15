"ПСЖ" потерпел крупнейшее поражение в этом веке

"ПСЖ" от чемпионства Франции отделяет ровно одна победа, которую столичные футболисты не могут добыть вот уже две недели подряд. Поражение от "Лилля" стало самым крупным для "ПСЖ" за последние 10 лет.

В последний раз парижане в чемпионате Франции пропускали пять мячей в далёком 2000 году.

"Мы не можем пропускать три, четыре и пять мячей в одном матче. Поражения случаются, но подобные неудачи - это ненормально", - после матча сказал один из лидеров "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

Преимущество парижан над идущим на втором месте "Лиллем" составляет 17 очков, поэтому сомнений в том, что "ПСЖ" в шестой раз за последние семь лет станет чемпионом Франции практически нет.

Случиться это может уже в эту среду, 17 апреля, когда парижане дома сыграют с "Нантом".

"Мы не можем пропускать три, четыре и пять мячей в одном матче. Поражения случаются, но подобные неудачи - это ненормально", - после матча сказал один из лидеров "ПСЖ" Килиан Мбаппе.