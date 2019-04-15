Пн, 15.04.2019
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Хабиб назвал Макгрегору условия для реванша

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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор

ФОТО: Reuters/LETA

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов написал ирландцу Конору Макгрегору условия, при которых он согласится на бой-реванш.

Всё началось с того, что Конорм Макгрегорм в своём Twitter в очередной раз раскритиковал Нурмагомедова.

"Категорически не согласен с тем, что Хабиба называют лучшим в аспекте борьбы в UFC. До четвёртого раунда он не мог пройти мой единственный защитный приём. Мы с командой сильно переоценили его борьбу, и реванш всё покажет", - написал ирландец.

Хабиб поддался на провокацию и "пришёл" в комментарии к Макгрегору, напомнив ирландцу, что его команда ничего не выигрывала с 2016 года.

"Сначала тебе нужно что-то выиграть, и тогда мы поговорим о реванше", - ответил россиянин.

Напомним, что в последний раз Конор Макгрегор побеждал в октагоне в ноябре 2016 года. Его соперником тогда был Эдди Альварес. После этого ирландец попробовал себя в боксе, уступив американцу Флойду Мейвезеру, а в октябре 2018 года проиграл Нурмагомедову в четвёртом раунде.

Галерея: Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор

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