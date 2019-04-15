Довели до слез мать с утра! Смотрите, как Пугачеву поздравили с юбилеем Гарри и Лиза

Сегодня Примадонна российской эстрады отмечает свой 70-летний юбилей и, конечно, получает нескончаемые поздравления от родных, друзей и коллег по цеху. Однако самый драгоценный подарок легендарной певице с самого утра преподнесли ее любимый супруг Максим и их очаровательные детки - 5-летние Гарри и Лиза.