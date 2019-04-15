Довели до слез мать с утра! Смотрите, как Пугачеву поздравили с юбилеем Гарри и Лиза
Сегодня Примадонна российской эстрады отмечает свой 70-летний юбилей и, конечно, получает нескончаемые поздравления от родных, друзей и коллег по цеху. Однако самый драгоценный подарок легендарной певице с самого утра преподнесли ее любимый супруг Максим и их очаровательные детки - 5-летние Гарри и Лиза.
Шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях видео, снятое в доме звездной четы утром в день рождения его жены. На кадрах виновница торжества, будучи еще в пижаме, принимает поздравления от своей семьи.
Гарри и Лиза приготовили для мамы стихи, нежные пожелания и трогательные подарки, сделанные своими руками.
"Ой, довели до слез мать с утра", - не в силах сдержать эмоции, произнесла Алла Борисовна. И ее можно понять. Смотрите, как это мило!
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