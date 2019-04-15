Пн, 15.04.2019
Палестинцы не входят в ряды тех 6,3 млн человек, у которых было право решать судьбу Израиля. TVNET из Палестины

Собор Парижской Богоматери охвачен пламенем: пожарные борются с огнем
Дополняется!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Reuters/EPA/AP/Scanpix

В соборе Нотр-Дам-де-Пари (собор Парижской Богоматери) произошел сильный пожар.

На видео очевидцев видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма.

В настоящее время часть собора закрыта лесами, там шли реставрационные работы.

Причины возгорания неизвестны. На месте происшествия работают пожарные расчеты, посетит ели и сотрудники эвакуированы.

Позже стало известно, что обрушился шпиль собора.

Cобор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.

ФОТО: Пожар в Соборе Парижской Богоматери

Читать также

Актуально

НАВЕРХ