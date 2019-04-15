Собор Парижской Богоматери охвачен пламенем: пожарные борются с огнем
В соборе Нотр-Дам-де-Пари (собор Парижской Богоматери) произошел сильный пожар.
На видео очевидцев видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма.
В настоящее время часть собора закрыта лесами, там шли реставрационные работы.
Причины возгорания неизвестны. На месте происшествия работают пожарные расчеты, посетит ели и сотрудники эвакуированы.
Позже стало известно, что обрушился шпиль собора.
The moment the spire collapsed at #NotreDame. #Paris pic.twitter.com/hlKi0KpIpB— Aurora Intel (@AuroraIntel) April 15, 2019
Cобор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.
ФОТО: Пожар в Соборе Парижской Богоматери