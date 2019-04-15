Пн, 15.04.2019
Палестинцы не входят в ряды тех 6,3 млн человек, у которых было право решать судьбу Израиля. TVNET из Палестины
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • "РФШ" продолжает победное шествие. На этот раз не повезло "Даугавпилсу"

"РФШ" продолжает победное шествие. На этот раз не повезло "Даугавпилсу"
Видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Игроки "РФШ"

ФОТО: Futbola klubs RFS/Facebook

Сегодня, 15 апреля, состоялся один матч в рамках чемпионата Латвии по футболу. Лидер турнирной таблицы "РФШ" на выезде одержал минимальную победу со счётом 1:0 над "Даугавпилсом".

Единственный гол в матче был забит в компенсированное время первого тайма, когда полузащитник "РФШ" Артур Зюзин ударом примерно с 12 метров застал врасплох голкипера хозяев.

Для Зюзина этот матч стал первым за два с половиной года, когда он вышел на поле в основном составе. Правда, в перерыве матча игрок был заменён.

Ближе к концу матча у даугавпилчан было несколько моментов или даже полумоментов, которые не завершились опасными ударами. Концовку матча гости провели вдесятером, так как вторую жёлтую карточку получил Наурис Булвитис.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ