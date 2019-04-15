"РФШ" продолжает победное шествие. На этот раз не повезло "Даугавпилсу"
Сегодня, 15 апреля, состоялся один матч в рамках чемпионата Латвии по футболу. Лидер турнирной таблицы "РФШ" на выезде одержал минимальную победу со счётом 1:0 над "Даугавпилсом".
Единственный гол в матче был забит в компенсированное время первого тайма, когда полузащитник "РФШ" Артур Зюзин ударом примерно с 12 метров застал врасплох голкипера хозяев.
Для Зюзина этот матч стал первым за два с половиной года, когда он вышел на поле в основном составе. Правда, в перерыве матча игрок был заменён.
Ближе к концу матча у даугавпилчан было несколько моментов или даже полумоментов, которые не завершились опасными ударами. Концовку матча гости провели вдесятером, так как вторую жёлтую карточку получил Наурис Булвитис.
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas @FutbolaVirsliga spēles @BFC_Daugavpils - @RFSDaily vienīgā vārtu guvuma video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) 15 апреля 2019 г.
0-1 Zjuzins 45' (RFS)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #DAUvsRFS pic.twitter.com/fCtnWPKbMT