"РФШ" продолжает победное шествие. На этот раз не повезло "Даугавпилсу"

Единственный гол в матче был забит в компенсированное время первого тайма, когда полузащитник "РФШ" Артур Зюзин ударом примерно с 12 метров застал врасплох голкипера хозяев.

Для Зюзина этот матч стал первым за два с половиной года, когда он вышел на поле в основном составе. Правда, в перерыве матча игрок был заменён.